В Федерации гимнастики Израиля разочарованы решением CAS

Спортсмены пропустят чемпионат мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Федерация гимнастики Израиля (IGF) с большим разочарованием восприняла решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому делегация страны не будет допущена на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба IGF.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавними решениями, которые могут негативно повлиять на будущее всех наших делегаций и спорта в целом. Мы продолжаем бороться, надеясь добиться справедливости, но, к сожалению, мы больше не сможем поехать на предстоящий чемпионат мира", - говорится в сообщении.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. CAS отклонил два ходатайства Израиля о принятии срочных мер в ситуации с недопуском гимнастов страны на чемпионат мира.