Футболисты "Спартака" одержали победу над "Спартаком-2" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл "Спартак-2" в товарищеском матче со счетом 3:2. Игра прошла на базе "Спартака".

В составе победителей отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе "Спартака-2" голы забили Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).

После 11 туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" идет шестым в турнирной таблице, на счету команды 18 очков. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 18 октября дома против "Ростова".