Сборная России выйдет на матч с боливийцами в футболках, посвященных Симоняну

12 октября Никите Симоняну исполнилось 99 лет

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу выйдут на товарищеский матч с командой Боливии в футболках, посвященных 99-летию лучшего бомбардира московского "Спартака" Никиты Симоняна. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Ранее стало известно, что капитан сборной России сыграет в матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет. Имя капитана российской команды будет названо позднее.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Боливии 14 октября в Москве. Встреча начнется в 20:00 мск.