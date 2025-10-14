Алексей Миранчук будет капитаном сборной России в матче с боливийцами

Начало товарищеской встречи между сборными России и Боливии по футболу запланировано на 20:00 мск

Футболист сборной России Алексей Миранчук © Johnnie Izquierdo/ Getty Images

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Боливии. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

В основной состав сборной России также вошли Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.

Игра будет посвящена лучшему бомбардиру московского "Спартака" Никите Симоняну, которому в воскресенье исполнилось 99 лет. Миранчук выйдет в специальной повязке с изображением олимпийского чемпиона 1956 года.

Встреча между сборными России и Боливии пройдет на стадионе московского "Динамо". Начало игры запланировано на 20:00 мск.