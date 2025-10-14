"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ
ТАСС, 14 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 710 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Гейдж Куинни (15) и Борна Рендулич (24). У "Динамо" отличились Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).
"Шанхай Дрэгонс" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала в 14 играх 20 очков, столько же баллов на счету ярославского "Локомотива", который уступает по дополнительным показателям. "Динамо" идет на шестом месте Запада с 17 очками после 14 встреч.
Следующий матч в КХЛ "Шанхай Дрэгонс" и "Динамо" проведут между собой. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 16 октября.
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" на выезде победила казахстанский "Барыс" (4:3 после буллитов), минское "Динамо" дома переиграло нижегородское "Торпедо" (7:1).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Шанхай Дрэгонс"
|14
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|41-35
|20
|2
|"Локомотив"
|15
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|48-33
|20
|3
|"Торпедо"
|17
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|46-50
|19
|4
|"Динамо" Мн
|14
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|42-31
|18
|5
|"Спартак"
|14
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|42-42
|17
|6
|"Динамо" М
|14
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|5
|41-41
|17
|7
|"Северсталь"
|14
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|40-33
|16
|8
|СКА
|14
|5
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|39-39
|15
|9
|ЦСКА
|14
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|40-41
|14
|10
|"Лада"
|14
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|29-53
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|15
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|57-37
|24
|2
|"Авангард"
|15
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|58-38
|22
|3
|"Автомобилист"
|16
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|49-36
|21
|4
|"Ак Барс"
|15
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|42-42
|19
|5
|"Трактор"
|16
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|48-54
|18
|6
|"Нефтехимик"
|15
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|37-44
|15
|7
|"Барыс"
|16
|3
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|39-48
|14
|8
|"Сибирь"
|14
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|7
|31-38
|14
|9
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|10
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|11
|"Салават Юлаев"
|13
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|8
|27-41
|8