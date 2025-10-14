"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 14 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 710 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Гейдж Куинни (15) и Борна Рендулич (24). У "Динамо" отличились Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).

"Шанхай Дрэгонс" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала в 14 играх 20 очков, столько же баллов на счету ярославского "Локомотива", который уступает по дополнительным показателям. "Динамо" идет на шестом месте Запада с 17 очками после 14 встреч.

Следующий матч в КХЛ "Шанхай Дрэгонс" и "Динамо" проведут между собой. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 16 октября.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" на выезде победила казахстанский "Барыс" (4:3 после буллитов), минское "Динамо" дома переиграло нижегородское "Торпедо" (7:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Шанхай Дрэгонс" 14 7 2 0 1 1 0 3 41-35 20 2 "Локомотив" 15 7 1 1 1 1 0 4 48-33 20 3 "Торпедо" 17 6 3 0 0 1 0 7 46-50 19 4 "Динамо" Мн 14 6 1 1 1 1 0 4 42-31 18 5 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 6 "Динамо" М 14 3 1 4 1 0 0 5 41-41 17 7 "Северсталь" 14 8 0 0 0 0 0 6 40-33 16 8 СКА 14 5 1 0 0 3 0 5 39-39 15 9 ЦСКА 14 6 0 0 2 0 0 6 40-41 14 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9