"Шанхай Дрэгонс" обыграл "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
18:48
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 14 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 710 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Гейдж Куинни (15) и Борна Рендулич (24). У "Динамо" отличились Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).

"Шанхай Дрэгонс" одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала в 14 играх 20 очков, столько же баллов на счету ярославского "Локомотива", который уступает по дополнительным показателям. "Динамо" идет на шестом месте Запада с 17 очками после 14 встреч.

Следующий матч в КХЛ "Шанхай Дрэгонс" и "Динамо" проведут между собой. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 16 октября.

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" на выезде победила казахстанский "Барыс" (4:3 после буллитов), минское "Динамо" дома переиграло нижегородское "Торпедо" (7:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Шанхай Дрэгонс"14720110341-3520
2"Локомотив"15711110448-3320
3"Торпедо"17630010746-5019
4"Динамо" Мн14611110442-3118
5"Спартак"14601120442-4217
6"Динамо" М14314100541-4117
7"Северсталь"14800000640-3316
8СКА14510030539-3915
9ЦСКА14600200640-4114
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Авангард"15911000458-3822
3"Автомобилист"16811010549-3621
4"Ак Барс"15900100542-4219
5"Трактор"16520220548-5418
6"Нефтехимик"15610100737-4415
7"Барыс"16311220739-4814
8"Сибирь"14106000731-3814
9"Амур"13500200626-3112
10"Адмирал"11311200426-2912
11"Салават Юлаев"13210110827-418

  

