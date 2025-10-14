Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:0

Вратарь сборной Боливии Карлос Лампе и нападающий сборной России Иван Сергеев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 3:0 одержали победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе московского "Динамо" в присутствии 20 533 зрителей.

Голы забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57). Команда Боливии стала 100-м соперником за всю историю сборных России и СССР с 1912 года. В общей сложности национальная команда провела 744 игры.

Этот матч стал для сборной России 21-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. В этих играх российская команда одержала 15 побед и 6 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

Для сборной России это первая победа над командой из Южной Америки. До этого российские футболисты в матчах против соперников с этого континента потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. В последний раз сборная встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3).

Российские футболисты выиграли второй товарищеский матч в октябре. До этого россияне переиграли команду Ирана (2:1). В ноябре сборная России вновь проведет два домашних товарищеских матча - с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.