Костин назвал хорошим качество игры сборной России в матче с боливийцами

Российская команда одержала победу со счетом 3:0

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты сборной России показали хорошее качество игры в товарищеском матче с командой Боливии. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Во вторник россияне переиграли боливийцев со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

"Выиграли, хорошо. Качество игры? Ну, не сборную Испании обыграли, но все равно хорошо, приятно. Нужны ли такие матчи сборной? Нужны, конечно, других все равно нет", - сказал Костин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.