Дюков рассказал о диалоге с Минспортом по вопросу лимита на легионеров

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжит обсуждение изменения лимита на легионеров с Министерством спорта РФ. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Мы в диалоге с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], уже встречались. Продолжим общение. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. В любом случае это полномочия Минспорта. Оптимален ли ныне принятый лимит? Нужно говорить о результатах - мы имеем рост интереса к футболу, рост посещаемости, рост игрового времени у молодых россиян, они завоевывают место в составе в конкурентной борьбе", - сказал Дюков.

"У министра есть свои аргументы. Каждая сторона высказывает свою позицию, идет обсуждение", - добавил глава РФС.