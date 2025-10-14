Вильегас: россияне могли бы выйти на чемпионат мира из зоны Южной Америки

По мнению главного тренера сборной Боливии, российская команда стала для его подопечных очень сильным и хорошо подготовленным соперником

Игроки сборной России © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России имели бы прекрасные шансы выйти на чемпионат мира из южноамериканской зоны, если бы там выступали. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Боливии Оскар Вильегас.

Боливийцы во вторник уступили сборной России в товарищеском матче со счетом 0:3.

"У нас очень много хороших команд, мощных игроков, выступающих в лучших европейских лигах, и на такой вопрос ответить очень сложно, - сказал Вильегас. - Но высокий уровень сборной России позволил бы ей выйти на чемпионат мира. Из 10 сборных 6 мест на нашем континенте всегда заняты сильнейшими сборными. Сборные Чили, Перу и Боливии сражаются за одно место".

"Мы встретились на поле с очень сильным, мощным и хорошо физически подготовленным соперником. Мы совершили ряд ошибок, сборная России хорошо прессинговала, и такого рода матчи очень полезны. Мы сделали после этого выводы и поймем, как улучшить нашу игру перед предстоящими матчами", - добавил он.

В конце второго тайма поле на носилках покинул игрок боливийцев Энцо Монтейро. "С ним все замечательно. Он даже хотел вернуться на поле, хотя не знал, что мы его уже заменили. Его состояние очень хорошее, и он скоро вернется к игре за свой клуб", - рассказал Вильегас.