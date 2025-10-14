Трамп рассказал, в каких городах могут отменить матчи ЧМ-2026 по футболу

Президент США на примере Бостона отметил, что игры могут перенести из городов с высоким уровнем преступности, даже если билеты уже распроданы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. США могут перенести матчи чемпионата мира 2026 года по футболу из городов с высоким уровнем преступности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Его спросили, лишит ли он Бостон (штат Массачусетс) права проведения игр из-за преступности. "Мы могли бы их лишить этого. Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр", - сказал он.

"Ответ - да, если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: "Давайте перенесем это в другое место". И он так и сделает", - добавил Трамп.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.