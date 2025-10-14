Игрок "Спартака" Бонгонда впервые с апреля забил гол, отличившись в отборе ЧМ

Нападающий сборной Демократической Республики Конго поразил ворота команды Судана

ТАСС, 14 октября. Нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда отметился забитым мячом в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Судана.

Бонгонда открыл счет на 29-й минуте встречи.

Для нападающего московского "Спартака" это первый гол с 19 апреля, когда он поразил ворота тольяттинского "Акрона" (3:2) в матче чемпионата России. За это время Бонгонда провел 8 матчей за клуб и 2 за сборную. В товарищеской встрече против команды Мали (1:0), которая состоялась 5 июня, футболист получил травму ахиллова сухожилия и не играл из-за повреждения до сентября.

Сборная ДР Конго претендует на выход в финальную часть чемпионата мира. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы с 19 очками. Лидирует команда Сенегала, набравшая 21 очко. Команды проводят последний тур в квалификации на турнир.