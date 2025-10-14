Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

Кубок Месси пройдет с 9 по 14 декабря в Майами

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © Rich Storry/ Getty Images

ТАСС, 15 октября. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси создал турнир среди юношеских команд - Кубок Месси. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Турнир пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 9 по 14 декабря. Как сообщил футболист, участие в нем подтвердили аргентинские "Ривер Плейт" и "Ньюэллс Олд Бойз", американский "Интер Майами", испанские "Барселона" и "Атлетико", английские "Челси" и "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Вместе с "Барселоной" нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).