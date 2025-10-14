Овечкин вошел в топ-25 по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ

Домашний матч против "Тампы" стал для Овечкина 1 495-м

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в топ-25 лидеров по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Домашний матч против "Тампы" стал для Овечкина 1 495-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с серебряным призером Олимпийских игр 2002 года и бывшим американским защитником ряда клубов североамериканской лиги Филом Хаусли.

На 24-м месте располагается обладатель Кубка Стэнли 1999 года в составе "Далласа" и экс-форвард сборной США Майк Модано (1 499). Рекордсменом является двукратный победитель Олимпиады Патрик Марло. Бывший канадский нападающий большую часть карьеры провел в "Сан-Хосе" и завершил карьеру в 2022 году.