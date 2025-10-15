Овечкин не смог забить в четвертом матче подряд на старте сезона НХЛ

На счету Овечкина две результативные передачи в четырех играх со старта сезона и ни одного гола

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу "Вашингтона". Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джейкоб Чикран.

На счету Овечкина две результативные передачи в четырех играх со старта сезона и ни одного гола. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 897 заброшенных шайб.

"Вашингтон" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав шесть очков. В следующем матче команда примет "Миннесоту" в ночь на 18 октября по московскому времени.