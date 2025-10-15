Нападающий "Монреаля" Демидов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

На счету Демидова теперь два ассиста в нынешнем регулярном чемпионате

ОТТАВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Демидов отличился на 58-й минуте, сделав счет 4:4 и переведя игру в овертайм. Для россиянина это первый гол в сезоне НХЛ. Также форвард сделал результативную передачу в эпизоде с первым взятием ворот. На счету Демидова теперь два ассиста в нынешнем регулярном чемпионате.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Монреаля". Шайбу в овертайме забросил Коул Кофилд. В данной игре канадский нападающий оформил дубль.

"Монреаль" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 6 очков в 4 матчах. "Сиэтл" идет 2-м в Тихоокеанском дивизионе с 5 очками по итогам 3 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 17 октября по московскому времени примет "Нэшвилл". "Сиэтл" в тот же день сыграет в гостях против "Оттавы".