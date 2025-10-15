Кононов спустя два месяца вернулся на пост главного тренера "Торпедо"

О сроке контракта со специалистом не сообщается

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Торпедо" объявил о назначении на пост главного тренера Олега Кононова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке контракта не сообщается. Кононов покинул команду 15 августа, после чего ее возглавил Дмитрий Парфенов, контракт с которым расторгли в среду.

Всего "Торпедо" с начала сезона возглавляли четыре специалиста, помимо Кононова и Парфенова командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября "Торпедо" покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что он "выполнил все поставленные перед ним задачи".

В предыдущий раз Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург". Соболев находится под домашним арестом.

Кононову 59 лет, ранее в России он возглавлял "Краснодар" (2013-2016), грозненский "Ахмат" (2017), тульский "Арсенал" (2018, 2022) и московский "Спартак" (2018-2019). Также специалист работал в украинских "Карпатах" (2008-2011) и латвийской "Риге" (2020). Вместе с "Краснодаром" Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. "Рига" под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.