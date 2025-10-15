Боец UFC Махачев встретился с 240-сантиметровым баскетболистом Адегоке

Спортсмены обменялись рукопожатием

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © AP Photo/ Kamran Jebreili

ТАСС, 15 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев встретился в тренировочном зале с 240-сантиметровым нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке. Об этом Махачев написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

178-сантиметровый боец и баскетболист обменялись рукопожатием перед октагоном.

Махачеву 33 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в ММА. В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Адегоке считается одним из самых высоких баскетболистов-любителей. В марте 2021 года его кандидатура вызвала интерес у клубов Национальной баскетбольной ассоциации, однако он так и не был задрафтован.