Российский боец Вологдин может дебютировать в UFC в январе

Спортсмен проиграл судейским решением эквадорцу Адриану Мартинетти, но президент UFC Дэйна Уайт предложил ему контракт с лигой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марк Вологдин дебютирует в лиге в январе. Об этом Вологдин рассказал ТАСС.

Ранее Вологдин проиграл судейским решением эквадорцу Адриану Мартинетти, но президент UFC Дэйна Уайт предложил ему контракт с лигой и выплатил бонус.

"Сейчас у нас план восстановиться и провести полноценную подготовку. Планирую дебютировать где-то в январе", - сказал Вологдин.

В активе 25-летнего Вологдина 12 побед (10 досрочно) и 4 поражения.