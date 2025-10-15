Роман Ротенберг: в школах "Красной машины" экипировка для детей бесплатная

Вице-президент ФХР отметил, что в хоккее самый дорогой инвентарь

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Школы, запущенные в рамках проекта Федерации хоккея России "Красная машина", предоставляют своим ученикам бесплатную экипировку. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"У нас школы "Красной машины" абсолютно бесплатные, и благодаря этому сотрудничеству мы сможем бесплатно выдавать всю экипировку для занятий спортом. В хоккее самый дорогой инвентарь, я играл деревянной клюшкой, заматывал ее, пока она совсем не сломалась", - сказал Ротенберг.

"Мы можем своим примером построить школы в рамках ГЧП и наши дети будут подготовленными к играм с канадцами", - добавил он.

Ротенберг отметил, что ФХР не финансируется из государственного бюджета. "Это важная деталь", - сказал он.

ФХР подписала спонсорское соглашение с группой компаний "Рольф". "Наша главная задача - это финансирование. Роман Борисович обозначит бюджет, разложит, сколько денег надо на детский и взрослый спорт", - сказал собственник группы компаний, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.