Станкович сообщал руководству "Спартака" о готовности покинуть клуб

По мнению главного тренера команды, его "точно не уволят"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович доносил свою позицию руководству о том, что у него нет проблем с уходом с занимаемого поста. Об этом Станкович заявил в интервью порталу Kurir.

"То же самое может случиться с Кристианом Киву в "Интере", Игором Тудором, Симоне Индзаги, - сказал Станкович, комментируя информацию о возможном уходе. - Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они "хорошие люди". И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба".

Станковичу 47 лет, он возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. После 11 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.