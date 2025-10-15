В расширенный состав хоккейной сборной "Россия 25" вошли 8 голкиперов

Вратарь "Динамо" Максим Моторыгин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Восемь голкиперов вошли в расширенный состав сборной "Россия 25" для подготовки к матчам Кубка Первого канала по хоккею. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг.

Всего в состав вошли 53 игрока:

вратари - Владимир Галкин ("Автомобилист"), Даниил Исаев ("Локомотив"), Андрей Мишуков, Никита Серебряков (оба - "Авангард"), Максим Моторыгин и Владислав Подъяпольский (оба - "Динамо", Москва), Илья Набоков ("Металлург"), Павел Хомченко ("Сочи");

- Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба - "Сибирь"), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба - "Автомобилист"), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все - "Авангард"), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба - "Трактор"), Александр Елесин ("Локомотив"), Илья Карпухин ("Ак Барс"), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба - "Торпедо"), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба - ЦСКА), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Даниил Орлов ("Спартак"), Артем Сериков ("Нефтехимик"); нападающие - Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все - ЦСКА), Данил Аймурзин ("Северсталь"), Владимир Бутузов ("Сибирь"), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все - СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Сергей Гончарук ("Торпедо"), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все - "Динамо", Москва), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все - "Локомотив"), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург"), Константин Окулов ("Авангард"), Павел Порядин ("Спартак"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Артур Тянулин ("Сочи").

Средний возраст игроков составил 26 лет.

Кубок Первого канала пройдет 11-14 декабря в Новосибирске, в нем сыграют команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.