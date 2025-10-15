Станкович связал негативное отношение к себе с тем, что он "чужак" в России

Тренер возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Егор Алеев/ ТАСС

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Негативное отношения общественности к сербскому тренеру футбольного клуба "Спартак" Деяну Станковичу формируется из-за того, что он иностранец. Об этом Станкович рассказал в интервью порталу Kurir.

"Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской публики - то, что я иностранец, - сказал Станкович. - Я чужак в огромном клубе, огромной стране. "Спартак" - национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку "Спартаку" много".

После 11 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. Последним российским тренером красно-белых был Олег Кононов, покинувший пост в сентябре 2019 года. С тех пор клуб возглавляли пять иностранных специалистов.