Кокорин рассказал, что порадовался за Смолова после чемпионства "Краснодара"

По окончании прошлого сезона "Краснодар" объявил об уходе нападающего

Федор Смолов и Александр Кокорин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 15 октября. Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин порадовался за футболиста Федора Смолова после победы "Краснодара" в чемпионате России. Об этом Кокорин сообщил "Спорт-Экспрессу".

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что футболист покинул команду.

"Да, - ответил Кокорин на вопрос о том, порадовался ли он чемпионству Смолова. - "К "Краснодару" по-доброму отношусь - и за [владельца клуба Сергея] Галицкого тоже рад. Меня два раза, кстати, туда приглашали. Даже, когда год назад они перед сезоном подписывали Федю, перед тем звали меня. Но я уже отсюда не хотел уезжать".

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за медиаклуб "Броук Бойз" 3 матча в Фонбет - Кубке России, забив 2 гола.