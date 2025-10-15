Фигуристы Дрожжина и Тельнов считают, что были готовы к этапу Гран-при

Спортсмены стали первыми в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при России в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. У фигуристов Дарьи Дрожжиной и Ивана Тельнова, выступающих в танцах на льду, остались положительные эмоции после первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. Об этом они рассказали журналистам.

Дрожжина и Тельнов стали первыми, набрав 159,28 балла.

"Эмоции положительные, баллы очень хорошие. Подготовка в целом проходила как обычно. Все нарабатывали, что-то получалось, что-то - нет. В целом, я считаю, мы были готовы к этому этапу. Какой следующий этап Гран-при? Также этап в Москве", - рассказала Дрожжина.

Произвольный танец фигуристов называется "Соседи". "Мне очень нравится эта программа и интересно вживаться в этот образ. Это несложно, просто нужно думать об этой истории", - сказала Дрожжина.

"Мы еще с Дашей по-настоящему соседи, живем рядом", - добавил Тельнов.