Фигуристы Дрожжина и Тельнов считают, что были готовы к этапу Гран-при
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. У фигуристов Дарьи Дрожжиной и Ивана Тельнова, выступающих в танцах на льду, остались положительные эмоции после первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. Об этом они рассказали журналистам.
Дрожжина и Тельнов стали первыми, набрав 159,28 балла.
"Эмоции положительные, баллы очень хорошие. Подготовка в целом проходила как обычно. Все нарабатывали, что-то получалось, что-то - нет. В целом, я считаю, мы были готовы к этому этапу. Какой следующий этап Гран-при? Также этап в Москве", - рассказала Дрожжина.
Произвольный танец фигуристов называется "Соседи". "Мне очень нравится эта программа и интересно вживаться в этот образ. Это несложно, просто нужно думать об этой истории", - сказала Дрожжина.
"Мы еще с Дашей по-настоящему соседи, живем рядом", - добавил Тельнов.