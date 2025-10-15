17 российских гандболистов вызваны на сбор для участия в турнире в Белоруссии

Турнир с участие двух команд Белоруссии, а также сборных России и Ирака пройдет с 31 октября по 2 ноября

Редакция сайта ТАСС

Гандболисты сборной России © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб национальной команды России по гандболу во главе с Львом Ворониным определил состав на предстоящий сбор на тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Сбор пройдет с 26 по 29 октября. В сборную вызваны вратари Денис Заболотин ("Мешков Брест", Белоруссия), Вадим Кондратенко (СКИФ), Иван Шаров ("Зенит"); левые крайние: Дмитрий Ионов (ЦСКА), Иван Осадчий (СКИФ); правые крайние: Андрей Волхонский ("Пермские медведи"), Иван Ерканов (ЦСКА); линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба - "Чеховские медведи"), Андрей Тюрин ("Пермские медведи"), Роман Царапкин (ЦСКА); правые полусредние: Антон Аксюков ("Чеховские медведи"), Даниил Москаленко (ЦСКА); левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Иван Шельменко ("Чеховские медведи"); разыгрывающие: Александр Аркатов ("Пермские медведи"), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Сбор пройдет в рамках подготовки к товарищескому турниру в Белоруссии. Помимо россиян, в нем сыграют две национальные команды Белоруссии и сборная Ирака. Соревнования пройдут с 31 октября по 2 ноября.