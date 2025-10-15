На матче баскетбольной Евролиги в Сербии включили песню про Россию

Песня "Россия большая, великая" прозвучала на игре между местной "Црвеной Звездой" и литовским "Жальгирисом"

Болельщики "Црвены Звезды" © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Песня "Россия большая, великая" прозвучала на матче баскетбольной Евролиги между сербской "Црвеной Звездой" и литовским "Жальгирисом". Встреча проходила в Белграде.

Также на игре болельщики развернули баннер "Слава России" и флаг, направленный против НАТО.

Встреча завершилась победой "Црвены Звезды" со счетом 88:79.

На прошлой игре против "Жальгириса" болельщики "Црвены Звезды" пели песню "Катюша".