На матче баскетбольной Евролиги в Сербии включили песню про Россию
Редакция сайта ТАСС
14:00
БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Песня "Россия большая, великая" прозвучала на матче баскетбольной Евролиги между сербской "Црвеной Звездой" и литовским "Жальгирисом". Встреча проходила в Белграде.
Также на игре болельщики развернули баннер "Слава России" и флаг, направленный против НАТО.
Встреча завершилась победой "Црвены Звезды" со счетом 88:79.
На прошлой игре против "Жальгириса" болельщики "Црвены Звезды" пели песню "Катюша".