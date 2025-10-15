Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России

Антон отдал результативную передачу в матче с иранцами (2:1), Алексей отметился голом в игре против боливийцев (3:0)

Редакция сайта ТАСС

Алексей Миранчук © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 15 октября. Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук и полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук здорово себя показали в товарищеских матчах сборной России против иранцев и боливийцев. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.

"Считаю, Миранчуки вернулись на свой прежний уровень, когда они только уезжали в Европу. Антон здорово проявил себя против Ирана, Алексей - против Боливии. Они большие молодцы в плане креатива", - сказал Талалаев.

Антон Миранчук вышел в стартовом составе в матче сборной России против команды Ирана (2:1) и отдал результативную передачу. Алексей Миранчук вышел с первых минут с капитанской повязкой в матче против сборной Боливии (3:0) и отметился забитым мячом.