Футболист Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

По словам нападающего "Ариса", самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью

Нападающий "Ариса" Александр Кокорин © IMAGO/ Pro Sports Images via Reuters Connect

ТАСС, 15 октября. Болельщики "Саламины" провоцировали российского нападающего "Ариса" Александра Кокорина во время матча чемпионата Кипра по футболу на тему России. Об этом Кокорин рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Как-то был матч с "Саламиной", они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? "Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести". Но это был нормальный жест, не оскорбительный", - сказал Кокорин.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский "Арис". В России он играл за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе "Зенита" форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.