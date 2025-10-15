Хоккеист "Шанхая" Лабанк отметил, что в НХЛ играют быстрее по сравнению с КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Кевин Лабанк © Наталия Федосенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Игровой темп в матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) быстрее, чем в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение высказал ТАСС нападающий "Шанхай Дрэгонс" Кевин Лабанк.

В дебютной игре с московским "Динамо" (3:2) во вторник 29-летний американец отдал две голевые передачи.

"Многого не знал о российском хоккее. Знал только, что это очень быстрая лига, все игроки очень быстрые и мастеровитые, здесь очень много талантов. Все любят делать интересные розыгрыши, здорово работают с шайбой, хорошо ее двигают. Но в НХЛ все еще быстрее, сам темп игры быстрее. В этом главное различие", - заявил Лабанк.

Лабанк перешел в "Шанхай" в октябре 2025 года. Ранее нападающий выступал в НХЛ за "Сан-Хосе" и "Коламбус".