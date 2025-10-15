Двукратный обладатель Кубка Стэнли Куликов пропустит 5 месяцев из-за травмы

Защитник "Флориды" получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Дмитрий Куликов пропустит пять месяцев из-за травмы. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Шон Шапиро со ссылкой на главного тренера "Флориды" Пола Мориса.

Куликов получил травму в середине второго периода матча регулярного чемпионата с "Филадельфией" (2:1) 10 октября. Россиянин неудачно ударился о борт после силового приема против соперника в нейтральной зоне. Россиянин держался за правую руку.

Куликову 34 года, он выступает за "Флориду" с 2023 года. Ранее защитник играл за команду с 2009 по 2016 год. В НХЛ он также выступал за "Питтсбург", "Анахайм", "Миннесоту", "Эдмонтон", "Нью-Джерси", "Виннипег" и "Баффало". В составе сборной России защитник дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2010, 2015).

"Флорида" является победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли. Команда начала сезон без капитана, поскольку нападающий Александр Барков получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки во время тренировки перед стартом регулярного чемпионата. Срок восстановления займет до девяти месяцев. Также начало сезона из-за повреждения пропускает форвард Мэттью Ткачук.