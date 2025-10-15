Рекордсмен НБА по трипл-даблам Уэстбрук стал игроком "Сакраменто"

В прошлом сезоне защитник выступал за "Денвер"

Расселл Уэстбрук © Tim Nwachukwu/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский баскетболист Расселл Уэстбрук договорился о подписании контракта с "Сакраменто". Об этом сообщил телеканал ESPN.

Менеджер разыгрывающего защитника Джефф Шварц подтвердил согласование соглашения. Последним клубом Уэстбрука в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был "Денвер".

Уэстбруку 36 лет, он был выбран под четвертым номером на драфте 2008 года клубом "Сиэтл". В НБА помимо "Денвера" выступал за "Оклахому", "Хьюстон", "Вашингтон", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Он признавался самым ценным игроком сезона-2016/17, девять раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Также Уэстбрук является рекордсменом по количеству трипл-даблов в истории НБА (203), став первым игроком, достигшим отметки в 200 трипл-даблов за карьеру.

В составе сборной США разыгрывающий становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).