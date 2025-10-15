Рекордсмен НБА по трипл-даблам Уэстбрук стал игроком "Сакраменто"
ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский баскетболист Расселл Уэстбрук договорился о подписании контракта с "Сакраменто". Об этом сообщил телеканал ESPN.
Менеджер разыгрывающего защитника Джефф Шварц подтвердил согласование соглашения. Последним клубом Уэстбрука в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был "Денвер".
Уэстбруку 36 лет, он был выбран под четвертым номером на драфте 2008 года клубом "Сиэтл". В НБА помимо "Денвера" выступал за "Оклахому", "Хьюстон", "Вашингтон", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Он признавался самым ценным игроком сезона-2016/17, девять раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Также Уэстбрук является рекордсменом по количеству трипл-даблов в истории НБА (203), став первым игроком, достигшим отметки в 200 трипл-даблов за карьеру.
В составе сборной США разыгрывающий становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).