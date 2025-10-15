Клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордную сумму за пять лет

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Футбольные клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в летний период трансферного окна потратили рекордные за последние пять лет €138,71 млн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Летнее трансферное окно в сезоне-2025/26 проходило с 20 июня по 11 сентября включительно. За этот период в клубы РПЛ из команд других стран перешли 55 футболистов.

По сравнению с прошлым летним трансферным окном доходы клубов от продаж футболистов сократились на €21,54 млн, а расходы на переходы игроков увеличились на €6,14 млн.