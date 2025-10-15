Путин наградил генсека ВФВ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Яременко награжден за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается в указе главы государства.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Яременко Александра Михайловича", - говорится в тексте указа.

Яременко 50 лет. Он занимает пост генерального секретаря ВФВ с 2012 года. Ранее работал генеральным директором ВФВ и генеральным менеджером мужской сборной России.