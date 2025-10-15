Реклама на ТАСС
СКА потерпел шестое поражение в семи последних играх в КХЛ

Армейцы проиграли по буллитам "Нефтехимику"
19:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 2:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Судьи отменили два гола СКА в матче с "Нефтехимиком" после видеопросмотров

Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Данил Юртайкин (37-я минута), Никита Хоружев (55). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (19) и Матвей Короткий (60). У СКА были отменены два гола после видеопросмотра, оба раза отличался Тревор Мерфи (53 и 60).

СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах в КХЛ. Единственная победа на этом отрезке была одержана над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), победный гол в матче был засчитан ошибочно. "Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений в КХЛ. СКА располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 15 матчах. "Нефтехимик" набрал 17 очков в 16 играх и занимает 6-е место на Востоке.

В следующем матче СКА 18 октября дома сыграет против ярославского "Локомотива", "Нефтехимик" днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"14720110341-3520
3"Торпедо"17630010746-5019
4"Северсталь"15900000642-3318
5"Динамо" Мн14611110442-3118
6"Спартак"15601120545-4617
7"Динамо" М14314100541-4117
8СКА15510130541-4216
9ЦСКА15600200741-4514
10"Лада"15400110930-5910
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Авангард"15911000458-3822
3"Автомобилист"16811010549-3621
4"Ак Барс"15900100542-4219
5"Трактор"16520220548-5418
6"Нефтехимик"16611100740-4617
7"Амур"14600200630-3414
8"Адмирал"12411200432-3014
9"Барыс"16311220739-4814
10"Сибирь"14106000731-3814
11"Салават Юлаев"13210110827-418

  

КХЛ