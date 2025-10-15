СКА потерпел шестое поражение в семи последних играх в КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 2:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Данил Юртайкин (37-я минута), Никита Хоружев (55). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (19) и Матвей Короткий (60). У СКА были отменены два гола после видеопросмотра, оба раза отличался Тревор Мерфи (53 и 60).
СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах в КХЛ. Единственная победа на этом отрезке была одержана над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), победный гол в матче был засчитан ошибочно. "Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений в КХЛ. СКА располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 15 матчах. "Нефтехимик" набрал 17 очков в 16 играх и занимает 6-е место на Востоке.
В следующем матче СКА 18 октября дома сыграет против ярославского "Локомотива", "Нефтехимик" днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|14
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|41-35
|20
|3
|"Торпедо"
|17
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|46-50
|19
|4
|"Северсталь"
|15
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|42-33
|18
|5
|"Динамо" Мн
|14
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|42-31
|18
|6
|"Спартак"
|15
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|45-46
|17
|7
|"Динамо" М
|14
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|5
|41-41
|17
|8
|СКА
|15
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|5
|41-42
|16
|9
|ЦСКА
|15
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|41-45
|14
|10
|"Лада"
|15
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|9
|30-59
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|15
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|57-37
|24
|2
|"Авангард"
|15
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|58-38
|22
|3
|"Автомобилист"
|16
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|49-36
|21
|4
|"Ак Барс"
|15
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|42-42
|19
|5
|"Трактор"
|16
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|48-54
|18
|6
|"Нефтехимик"
|16
|6
|1
|1
|1
|0
|0
|7
|40-46
|17
|7
|"Амур"
|14
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|30-34
|14
|8
|"Адмирал"
|12
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|32-30
|14
|9
|"Барыс"
|16
|3
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|39-48
|14
|10
|"Сибирь"
|14
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|7
|31-38
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|13
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|8
|27-41
|8