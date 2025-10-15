СКА потерпел шестое поражение в семи последних играх в КХЛ

Армейцы проиграли по буллитам "Нефтехимику"

Вратарь СКА Артемий Плешков © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 2:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Данил Юртайкин (37-я минута), Никита Хоружев (55). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (19) и Матвей Короткий (60). У СКА были отменены два гола после видеопросмотра, оба раза отличался Тревор Мерфи (53 и 60).

СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах в КХЛ. Единственная победа на этом отрезке была одержана над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), победный гол в матче был засчитан ошибочно. "Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений в КХЛ. СКА располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 15 матчах. "Нефтехимик" набрал 17 очков в 16 играх и занимает 6-е место на Востоке.

В следующем матче СКА 18 октября дома сыграет против ярославского "Локомотива", "Нефтехимик" днем ранее на выезде встретится с минским "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 14 7 2 0 1 1 0 3 41-35 20 3 "Торпедо" 17 6 3 0 0 1 0 7 46-50 19 4 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 5 "Динамо" Мн 14 6 1 1 1 1 0 4 42-31 18 6 "Спартак" 15 6 0 1 1 2 0 5 45-46 17 7 "Динамо" М 14 3 1 4 1 0 0 5 41-41 17 8 СКА 15 5 1 0 1 3 0 5 41-42 16 9 ЦСКА 15 6 0 0 2 0 0 7 41-45 14 10 "Лада" 15 4 0 0 1 1 0 9 30-59 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9