Роман Ротенберг отметил, что IIHF без России не получит больших доходов

Российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) без участия сборных России в турнирах не получит больших доходов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Решением IIHF российские команды с февраля 2022 года не участвуют в чемпионатах мира, мужская и женская сборные России не были допущены до участия в Олимпийских играх 2026 года. В следующем году пройдут выборы президента и членов совета IIHF.

"Главная задача - чтобы тот человек, который придет [на пост президента IIHF], поддерживал разные страны, в первую очередь Россию, по спортивному принципу, а не по политическим мотивам. Потому что без России у IIHF упали доходы, - сказал Ротенберг. - Федерации США и Канады настроены позитивно, а европейские федерации преследуют свои цели. Они получили те доходы от пирога, которые раньше шли к сборной России, то есть на все смотрят с меркантильной точки зрения. Поэтому им Россия с точки зрения дележа доходов не нужна".

"Мы и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции, телевизионного рейтинга и продажи атрибутики, всего остального находимся на первом месте. Новый президент должен честно объективно оценить ситуацию в спортивном плане и с точки зрения развития бизнеса и каждой федерации в частности. Без России они не получат этих доходов. Соответственно, в остальных странах развиваться хоккей не будет", - добавил он.