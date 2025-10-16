Янчук считает минимальными шансы россиян отобраться на Итоговый турнир ATP

Последний раз россияне не принимали участие в Итоговом турнире в 2018 году

Карен Хачанов и Андрей Рублев © Emmanuel Wong/ Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Больших соревнований до конца сезона практически не осталось, поэтому россиянам будет трудно отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

На Итоговый турнир попадут восемь игроков, набравших наибольшее количество очков за сезон. Лучшим из россиян является идущий на 13-м месте Андрей Рублев, в активе которого 2 420 очков, Даниил Медведев идет 15-м (2 360), Карен Хачанов - 17-м (2 220). Восьмое место занимает итальянец Лоренцо Музетти (3 645).

"До конца года практически не осталось крупных турниров, поэтому возможностей сократить разрыв не так много, - сказал Янчук. - К тому же, надо, чтобы соперники проигрывали на ранних стадиях. Теоретически шансы есть, но реально их довольно мало. Но бороться все равно нужно за рейтинговые очки и призовые, они лишними никогда не бывают".

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Последний раз россияне не принимали в нем участие в 2018 году.