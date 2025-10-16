Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

Ими являются Алексей Батраков, Максим Глушенков и Матвей Кисляк

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитники Алексей Батраков из московского "Локомотива", Максим Глушенков из петербургского "Зенита" и Матвей Кисляк из ЦСКА являются лучшими футболистами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым - Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, - сказал Аленичев. - Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет".

20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. 26-летний Глушенков забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах.