Дегтярев и Кравцов обсудили изменения программ уроков физкультуры в школах

Министр спорта предложил включить в программу фиджитал-спорт

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и губернатором Тульской области, руководителем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Главными темами стали подготовка к предстоящему заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, развитие школьного и детско-юношеского спорта.

"Сегодня мы договорились обсудить подготовку к Совету по спорту, межведомственные и общие вопросы в части развития школьного и детско-юношеского спорта, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - сказал Дегтярев. - У нас в повестке вопросы согласования разрабатываемых Минпросвещения модулей урока физкультуры по видам спорта. Предлагаю также обсудить обновление содержания уроков школьной физкультуры, внедрения новых дисциплин, включая фиджитал-спорт, а также школьных спортивных лиг".

"Минспорт предлагает внести изменения в законодательство и позволить создавать лиги не только как юридические лица, но и в форме систем соревнований или подразделений учреждений, что упростит их организацию и сократит издержки. Мы можем создать единую зонтичную организацию по примеру того, как это организовано в студенческом спорте, где оператором выступает Российский спортивный студенческий союз. Чтобы была единая система соревнований и единая отчетность", - добавил министр спорта.

Кравцов подчеркнул перспективность развития фиджитал-спорта. "Важно популяризировать его среди подрастающего поколения. Совместно со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Благодаря президентским программам строительства и капитального ремонта образовательных организаций на сегодняшний день в большинстве школ созданы качественные условия для занятий спортом. В том числе благоустроены прилегающие территории. Создано полноценное спортивное звено", - заявил Кравцов.