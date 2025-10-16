Австралийская пловчиха Титмус завершила карьеру в 25 лет

Спортсменка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров вольным стилем на длинной воде

Редакция сайта ТАСС

Ариарн Титмус © Maddie Meyer/ Getty Images

ТАСС, 16 октября. Четырехкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарн Титмус объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее пловчиха сообщала, что в сентябре 2023 года она перенесла операцию по удалению опухоли яичника. Последним турниром для австралийки стали Олимпийские игры в Париже, после чего она взяла паузу в карьере.

"Мне только исполнилось 25, и настало время, чтобы уйти из плавания, - сообщила Титмус. - Я ухожу, зная, что использовала каждый свой шанс, без сожалений. Я удовлетворена, довольна и счастлива".

Титмус имеет восемь олимпийских наград (четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая) и четыре титула чемпионки мира. Является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров вольным стилем на длинной воде.