Футболист "Рубина" Тахери получил травму во время матча за сборную Ирана

Нападающий получил травму связок колена

Футболист сборной Ирана Касра Тахери © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Нападающий казанского "Рубина" Касра Тахери, который выступает на правах аренды за иранский "Пайкан", получил травму связок колена в матче за сборную Ирана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

14 октября Сборная Ирана обыграла команду Танзании в товарищеском матче со счетом 2:0. Тахери был заменен на 40-й минуте.

"Касра Тахери получил травму связок колена в матче сборной Ирана. В ближайшее время игрока ждет операция. Желаем Касре скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Возвращайся сильнее, Касра", - говорится в сообщении "Рубина".

Тахери 19 лет, он провел за "Пайкан" шесть матчей, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.