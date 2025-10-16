Жуков считает, что отсутствие Станковича на скамейке идет на пользу "Спартаку"

Серб отбывает дисквалификацию, которая завершится 19 октября

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие главного тренера Деяна Станковича на тренерской скамейке московского "Спартака" идет на пользу команде. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.

"Хорошо, что он не сидит на скамейке запасных", - сказал Жуков.

Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо (2:2). После этого красно-белые победили в РПЛ "Крылья Советов" (2:1), "Пари НН" (3:0) и проиграли ЦСКА (2:3). В Фонбет - Кубке России "Спартак" обыграл "Пари НН" (2:1).