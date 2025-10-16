В ФИФА оценили заявления Трампа о переносе матчей ЧМ из ряда городов США

Ранее президент США Дональд Трамп допустил перенос матчей из городов с высоким уровнем преступности

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино © Chip Somodevilla/ Getty Images

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство США в праве определять, безопасны ли города страны для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном телеканалом Sky Sports.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил перенос матчей чемпионата мира из городов с высоким уровнем преступности, в том числе речь шла об играх в Бостоне.

"Безопасность и охрана порядка, очевидно, являются ответственностью правительств, и они решают, что отвечает интересам общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из наших 16 городов-организаторов будет готов успешно принять и выполнить все необходимые требования", - заявили в ФИФА.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.