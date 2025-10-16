Челестини: ЦСКА не испытывает давления из-за лидерства в РПЛ

Армейцы на один балл опережают идущий вторым "Локомотив"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не испытывают давления из-за первого места в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.

"Никакого давления нет из-за того, что мы идем первыми. У нас довольная, счастливая команда. Лучше быть первыми, чем восьмыми", - сказал Челестини.

ЦСКА набрал 24 очка в 11 матчах. 18 октября красно-синие сыграют в гостях против идущего на втором месте столичного "Локомотива", в активе которого 23 очка.