Теннисистка Александрова считает текущий сезон лучшим в карьере

Теннисистка занимает 10-е место в мировом рейтинге

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Екатерина Александрова назвала текущий год потрясающим для себя с точки зрение результатов. Комментарий теннисистки ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четверг Александрова обыграла китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в китайском Нинбо. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

"Думаю, это потрясающий год для меня, десятое место в рейтинге показывает, какую работу я проделала. Очень рада тому, как я себя чувствую на корте и какую игру показываю, - сказала Александрова. - Думаю, это мой лучший сезон в туре. Я очень рада".

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.