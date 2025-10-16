Дюков поделился мнением об эмоциональности тренера Станковича
ТАСС, 16 октября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает перебором поведение главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".
"Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор, - сказал он. - Главное, чтобы это помогало команде. Если это нравится болельщикам "Спартака", то пожалуйста".
19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" (2:2).
Станковичу 47 лет, он возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. После 11 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.