Дюков поделился мнением об эмоциональности тренера Станковича

В сентябре специалист получил месячную дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает перебором поведение главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор, - сказал он. - Главное, чтобы это помогало команде. Если это нравится болельщикам "Спартака", то пожалуйста".

19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" (2:2).

Станковичу 47 лет, он возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. После 11 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.