Дегтярев заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

Министр спота отметил, что расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Легионеры клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) зарабатывают намного больше российских футболистов, хотя проводят на поле меньше игрового времени. Об этом газете "Коммерсант" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев заявил "Коммерсанту", что в РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Министр отметил, что количество российских футболистов на поле планомерно снижается с 70% до 60%.

"Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам. То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени", - заявил министр.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит в РПЛ с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.