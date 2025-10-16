Судью МФЛ отстранили на три года за попытку организации договорного матча

Хорен Чалабян обслуживал матчи юношеской и молодежной футбольных лиг

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил арбитра Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Хорена Чалабяна на три года за попытку организации договорного матча. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"Рассмотрели дело о попытке договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ в отношении судьи Хорена Чалабяна. Арбитр ЮФЛ, МФЛ, Федерации Московской области. Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами "Урал-м" из Екатеринбурга и "Краснодар-м". КДК РФС запретил Чалабяну заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на три года", - сказал Григорьянц.