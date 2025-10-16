КДК РФС отложил решение по делу "Химок" на две недели

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отложил на две недели рассмотрение процедуры регулирования долгов перед игроками "Химок". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Сегодня в заседании приняли участие гендиректор клуба Дмитрий Брехов, финансист клуба Ирина Родионова, бывший учредитель Ольга Данилова, - сказал Григорьянц. - От РФС приняли участие директор департамента лицензирования. Приглашали бывшего гендиректора "Химок" Николая Оленева, он по неизвестным нам неуважительным причинам не явился. Был долгий разговор, заслушали всех, отложили вопрос на две недели. Хотим выслушать Оленева. Учредители говорили, что клуб существовал за счет пожертвований, запросили все финансовые отчеты и ряд документов. Если Оленев не придет в следующий раз, то примем решение без него".

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.