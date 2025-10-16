Умер заслуженный тренер России по фехтованию Виктор Князев

Ему был 71 год

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фехтованию Виктор Князев умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Причина смерти не разглашается.

Князев являлся мастером спорта по фехтованию. С 1996 по 2000 год он работал вторым тренером женской сборной России по шпаге и принимал участие в подготовке к Олимпиаде 2000 года, где россиянки завоевали золотую медаль в командном турнире.