Титов: с Тихоновым в "Спартаке" можно было играть "с закрытыми глазами"

Бывший футболист красно-белых отмечает в четверг 55-летие

Редакция сайта ТАСС

Андрей Тихонов и Егор Титов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты Егор Титов и Андрей Тихонов отлично понимали друг друга на поле в бытность игроками московского "Спартака". Об этом Титов рассказал ТАСС.

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет. Тихонов и Титов вместе выступали за "Спартак" с 1995 по 2000 год. В 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах команда выигрывала чемпионаты России.

"Поздравляю моего друга с хорошей датой, две пятерки, не знаю, как он учился в школе, а в футбол он играл на отлично, - сказал Титов. - Можно было ставить не только две, а три, четыре, пять пятерок. Я ему желаю лишь одного - оставаться легендой во всем, в своем поведении, здесь не обсуждается, это человек-пример для меня в футболе, в отношении к друзьям, к семье. Андрею Валерьевичу желаю этого. Это один из самых удобных для меня партнеров по игре. В какой-то момент мы с ним играли с закрытыми глазами, я уже понимал, куда он побежит, в какую ногу нужно отдать, как правильно открываться - через забегание, вбегание или на третьего".

"Это была родная душа на футбольном поле, и ей же остается в данный момент. Я уверен, что так будет всегда, у нас множество мероприятий, где мы играем в футбол, все это очень быстро вспоминается. Был такой плакат: "Тихонов - навсегда". Подтверждаю, подписываюсь под каждым словом, Андрея Валерьевича поздравляю с днем рождения", - добавил Титов.

Тихонов выступал за "Вымпел", "Титан" из Реутова, самарские "Крылья Советов", "Маккаби" из Тель-Авива, подмосковные "Химки", "Локомотив" из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский "Енисей", также он работал в "Астане", "Крыльях Советов", был ассистентом в "Краснодаре" и московском "Спартаке".